Во время взрыва в мечети в Кабуле погибли 32 человека - миссия ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В результате взрыва в мечети в Кабуле погибли по меньшей мере 32 человека и более 50 человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба миссии ООН в Афганистане, передает УНН.
"Миссия ООН в Афганистане (UNAMA) осуждает сегодняшнее нападение на мечеть Бакер-уль Улом в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 32 гражданских лица и ранены более 50 человек, многие из них дети", - говорится в сообщении.
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Как сообщал УНН, 21 ноября в результате атаки смертника в мечети в Кабуле погибли по меньшей мере 27 человек, еще 35 получили ранения.
Как сообщают СМИ, по данным полиции, взрыв произошел в момент, когда люди готовились к молитве в шиитской мечети "Бакир уль-Олум".
Очевидцы говорят, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство после входа в мечеть. Чиновники по безопасности не комментируют этот инцидент.