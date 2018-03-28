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Під час робіт з розмінування в зоні АТО постраждав від вибуху піротехнік

Під час робіт з розмінування в зоні АТО постраждав від вибуху піротехнік

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій зазнав поранення під час робіт з розмінування у зоні АТО. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“У середу 28 березня о 13:20 поблизу Донецької фільтрувальної станції в Ясинуватському районі, під час обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів, внаслідок вибуху невідомого предмета отримав травми начальник групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області Краснопьоров Анатолій Миколайович”, — сказано у повідомленні.

Постраждалий доставлений до лікарні Авдіївки. У нього перелом двох пальців правої руки та контузія. Наразі стан рятувальника стабільний.

Як повідомляв УНН, з початку проведення антитерористичної операції українські сапери виявили та знешкодили близько 185,6 тис. вибухонебезпечних предметів у Донецькій та Луганській областях.

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