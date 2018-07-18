Під час ремонтних робіт на Львівщині смертельно травмувався чоловік
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 липня. УНН. Внаслідок падіння під час утеплення будинку у Бродівському районі у Львівській області загинув 45-річний чоловік. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"Вчора о 12:20 в реанімаційне відділення Бродівської ЦРЛ з попереднім діагнозом "відкрита черепно-мозкова травма" у важкому стані поступив 45-річний мешканець м. Броди, який проводив ремонтні роботи по утепленню будинку на 4 поверсі за адресою м. Броди вул. Героїв Авіаторів та впав на землю", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок отриманих травм, несумісних з життям, о 15:00 чоловік помер у лікарні.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Харкові чоловік під час ремонту кондиціонеру в гіпермаркеті не втримався та впав з висоти 2,5 метри.