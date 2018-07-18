Під час ремонтних робіт на Львівщині смертельно травмувався чоловік

"Вчора о 12:20 в реанімаційне відділення Бродівської ЦРЛ з попереднім діагнозом "відкрита черепно-мозкова травма" у важкому стані поступив 45-річний мешканець м. Броди, який проводив ремонтні роботи по утепленню будинку на 4 поверсі за адресою м. Броди вул. Героїв Авіаторів та впав на землю", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок отриманих травм, несумісних з життям, о 15:00 чоловік помер у лікарні.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Харкові чоловік під час ремонту кондиціонеру в гіпермаркеті не втримався та впав з висоти 2,5 метри.