При ремонтных работах во Львовской области смертельно травмировался мужчина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 июля. УНН. В результате падения во время утепления дома в Бродовском районе во Львовской области погиб 45-летний мужчина. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
"Вчера в 12:20 в реанимационное отделение Бродовской ЦРБ с предварительным диагнозом "открытая черепно-мозговая травма" в тяжелом состоянии поступил 45-летний житель г. Броды, который проводил ремонтные работы по утеплению дома на 4 этаже по адресу г. Броды ул. героев Авиаторов и упал на землю", - говорится в сообщении.
В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, в 15:00 мужчина скончался в больнице.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Харькове мужчина во время ремонта кондиционера в гипермаркете не удержался и упал с высоты 2,5 метра.