Під час пожежі в Київському гуртожитку евакуювали 77 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У київському гуртожитку під час пожежі евакуювали 77 людей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Києві.
Сьогодні, 24 листопада о 16:28 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в одному із гуртожитків столиці по вулиці Лобачевського, 23.
На місце події негайно прибули рятувальники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло в одній із кімнат на 7-му поверсі 9-поверхової будівлі.
Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 73 мешканців гуртожитку по сходовій клітині та чотирьох врятували за допомогою автодрабини з верхніх поверхів.
Причина займання наразі встановлюється.
Жертв та постраждалих немає.