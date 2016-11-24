Під час пожежі в Київському гуртожитку евакуювали 77 людей

Сьогодні, 24 листопада о 16:28 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в одному із гуртожитків столиці по вулиці Лобачевського, 23.

На місце події негайно прибули рятувальники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло в одній із кімнат на 7-му поверсі 9-поверхової будівлі.

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 73 мешканців гуртожитку по сходовій клітині та чотирьох врятували за допомогою автодрабини з верхніх поверхів.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.