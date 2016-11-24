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Во время пожара в Киевском общежитии эвакуировали 77 человек

Киев • УНН

 • 8331 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В киевском общежитии во время пожара эвакуировали 77 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве.

Во время пожара в Киевском общежитии эвакуировали 77 человек

Сегодня, 24 ноября в 16:28 к спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник в одном из общежитий столицы по улице Лобачевского, 23.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из комнат на 7-м этаже 9-этажного здания.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 73 жильцов общежития по лестничной клетке и четырех спасли с помощью автолестницы с верхних этажей.

Причина возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

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