Во время пожара в Киевском общежитии эвакуировали 77 человек

Сегодня, 24 ноября в 16:28 к спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник в одном из общежитий столицы по улице Лобачевского, 23.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из комнат на 7-м этаже 9-этажного здания.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 73 жильцов общежития по лестничной клетке и четырех спасли с помощью автолестницы с верхних этажей.

Причина возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.