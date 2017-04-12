Від пожежі в Балаклії Україна втратила боєприпасів на 1 млрд доларів – С.Пашинський

С.Пашинський повідомив, що Україна від пожежі в Балаклії втратила боєприпасів на 1 млрд доларів.

“Балаклія — це не перше, наприклад Богданівка, яка була 10 років тому, коли тиждень вибухало. Ми від Радянського Союзу успадкували мільйони тонн боєприпасів. У цих боєприпасах є ті, які вже не придатні, і ті, які нам дуже потрібні. Треба чітко виділити: ті, що нам потрібні, зберігати у спеціальних бетонних сховищах із системами пожежогасіння. А для тих, що не потрібні, має бути спеціальна програма для їх подальшого знищення,” — зазначив С.Пашинський.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.