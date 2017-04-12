От пожара в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на 1 млрд долларов - Пашинский

Пашинский сообщил, что Украина от пожара в Балаклее потеряла боеприпасов на 1 млрд долларов.

"Балаклея - это не первое, например Богдановка, которая была 10 лет назад, когда неделю взрывалось. Мы от Советского Союза унаследовали миллионы тонн боеприпасов. В этих боеприпасах являются те, которые уже не пригодны, и те, которые нам очень нужны. Надо четко выделить: те, которые нам нужны, хранить в специальных бетонных хранилищах с системами пожаротушения. А для тех, которые не нужны, должна быть специальная программа для их последующего уничтожения ", - отметил Пашинский.

Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.