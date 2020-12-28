Під час пандемії зросла активність педофілів в інтернеті - Європол

За словами де Болль, з початку пандемії зловмисники активніше, ніж раніше, шукають в інтернеті матеріали, пов'язані з сексуальним наругою над неповнолітніми.

"При цьому злочинці намагаються вступити в безпосередній контакт з дітьми, які під час локдауну набагато більше часу проводять в інтернеті і роблять нерідко це без нагляду батьків", - підкреслила вона, додавши, що зростання активності педофілів в інтернеті, зафіксовано Європолом з початку пандемії COVID -19, викликає у неї велику тривогу.

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У березні 2020 року представники Європолу вже вказували на зростання числа злочинів, пов'язаних з пандемією коронавірусу, таких як кіберзлочини, шахрайство, крадіжки та підробки.