Під час пандемії зросла активність педофілів в інтернеті - Європол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Під час пандемії коронавірусу істотно зросла кількість злочинів на сексуальному грунті, скоєних щодо дітей в інтернеті. Про це свідчать дані Європейського поліцейського агентства (Європолу), на які вказала його глава Катрін де Болль в інтерв'ю, опублікованому в виданнях медіаконцерну Funke в понеділок, 28 грудня, передає УНН.
За словами де Болль, з початку пандемії зловмисники активніше, ніж раніше, шукають в інтернеті матеріали, пов'язані з сексуальним наругою над неповнолітніми.
"При цьому злочинці намагаються вступити в безпосередній контакт з дітьми, які під час локдауну набагато більше часу проводять в інтернеті і роблять нерідко це без нагляду батьків", - підкреслила вона, додавши, що зростання активності педофілів в інтернеті, зафіксовано Європолом з початку пандемії COVID -19, викликає у неї велику тривогу.
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У березні 2020 року представники Європолу вже вказували на зростання числа злочинів, пов'язаних з пандемією коронавірусу, таких як кіберзлочини, шахрайство, крадіжки та підробки.