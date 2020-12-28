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Во время пандемии возросла активность педофилов в интернете - Европол

Киев • УНН

 • 13024 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Во время пандемии коронавируса существенно возросло количество преступлений на сексуальной почве, совершенных в отношении детей в интернете. Об этом свидетельствуют данные Европейского полицейского агентства (Европола), на которые указала его глава Катрин де Болл в интервью, опубликованном в изданиях медиаконцерна Funke в понедельник, 28 декабря, передает УНН.

Во время пандемии возросла активность педофилов в интернете - Европол

По словам де Болл, с начала пандемии злоумышленники активнее, чем раньше, ищут в интернете материалы, связанные с сексуальным надругательством над несовершеннолетними.

“При этом преступники пытаются вступить в непосредственный контакт с детьми, во время локдауна гораздо больше времени проводят в интернете и делают нередко это без присмотра родителей”, — подчеркнула она, добавив, что рост активности педофилов в интернете, зафиксирован Европолом с начала пандемии COVID-19, вызывает у нее большую тревогу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европол предупредил об опасности мошенничества с вакциной от коронавируса

В марте 2020 года представители Европола уже указывали на рост числа преступлений, связанных с пандемией коронавируса, как киберпреступления, мошенничество, кражи и подделки.

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