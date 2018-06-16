Під Авдіївкою поранено українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі один український військовий зазнав поранення. Про це повідомив під час брифінгу речник Міноборони Максим Праута, передає УНН.
"Внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту поблизу Авдіївки один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення. Його доставлено до одного з військових мобільних госпіталів. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний", - сказав він.
Загалом протягом минулої доби на Донбасі зафіксовано 36 обстрілів позицій ЗСУ, з них 12 - на луганському напрямку та 24 - на донецькому. Українським військовим 15 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь.
Нагадаємо, у зв’язку з тим, що бойовики на Донбасі припиняють з 16 червня роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду з боку Горлівки, роботу КПВВ "Майорське" призупиняють.