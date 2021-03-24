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Pfizer розпочала випробування пероральних ліків від COVID-19

Pfizer розпочала випробування пероральних ліків від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Компанія Pfizer Inc розпочала раннє випробування в США пероральної противірусної терапії COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Пероральна противірусна терапія може бути призначена пацієнтам при перших ознаках інфікування.

У компанії Pfizer, заявили, що антивірусний препарат виявив потужну активність проти SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19, в лабораторних дослідженнях.

Компанія також вивчає антивірусний засіб, який вводиться внутрішньовенно на ранньому етапі дослідження у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

Цитата

“Разом ці двоє (оральні та внутрішньовенні кандидати) мають потенціал створити наскрізну терапевтичну парадигму, яка доповнює вакцинацію у випадках, коли хвороба все ще трапляється”, — заявив головний медичний директор Pfizer Мікаель Долстен.

Додатково

Кандидат Pfizer стоїть за двома іншими пероральними противірусними методами лікування, які проходять середні етапи — перший розробляється Merck & Co з Ridgeback Bio, а другий від Roche Holding та Atea Pharmaceuticals.

На даний момент ремдесивір ​​від Gilead Sciences є єдиним лікарським засобом, затвердженим Адміністрацією США з питань харчових продуктів та медикаментів, для лікування COVID-19.

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