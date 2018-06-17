Перші ракетки України дізналися суперниць на турнірі в Бірмінгемі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко стартують в основній сітці турніру WTA Premier “Nature Valley Classic” в Бірмінгемі (Великобританія), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У першому раунді Світоліна, посіяна під другим номером, зустрінеться з хорватською тенісисткою Донною Векіч. Першою суперницею Цуренко стане британська тенісистка Хезер Уотсон.
Цікаво, що Уотсон майже регулярно є суперницею українок по першому колу трав’яних турнірів в Великобританії в останні роки.
У 2015 році Уотсон обіграла Світоліну в першому раунді турніру в Істборні, рік тому Світоліна взяла реванш у британки вже в Бірмінгемі. Потім в минулому році в першому колі змагань в Істборні Уотсон в наполегливому матчі вирвала перемогу у Лесі Цуренко.
Варто зазначити, що першою сіяною на турнірі стане іспанка Гарбін’є Мугуруса, а другою — наша Світоліна.
Додамо також, наші спортсменки стартуватимуть на змаганнях 18-го червня.