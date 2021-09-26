Перше засідання нового Бундестагу може відбутися 26 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Новий Бундестаг, який буде обраний сьогодні, як очікується, вперше збереться 26 жовтня. Таке повідомлення адміністрації парламенту Німеччини цитує радіостанція Deutschlandfunk, пише УНН.
Деталі
За повідомленням адміністрації Бундестагу, Рада старійшин ухвалила рішення одноголосно.
На установчому засіданні обираються голова Бундестагу і його заступники.
Як вказано, 26 жовтня - останній можливий день для першої сесії. Тому що згідно зі статтею 39 Основного закону ФРН новообраний Бундестаг вперше збирається не пізніше, ніж через 30 днів після виборів.
Парламентські групи будуть сформовані в найближчі дні. Їхня перша задача - обрати лідерів фракцій.
Контекст
Сьогодні, 26 вересня, в ФРН відбуваються парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.
Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.