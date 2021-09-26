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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 121890 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116548 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114535 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Первое заседание нового Бундестага может пройти 26 октября

Первое заседание нового Бундестага может пройти 26 октября

Киев  •  УНН

 • 18796 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Новый Бундестаг, который будет избран сегодня, как ожидается, впервые соберется 26 октября. Такое сообщение администрации парламента Германии цитирует радиостанция Deutschlandfunk, пишет УНН.

Детали

По сообщению администрации Бундестага, Совет старейшин принял решение единогласно.

На учредительном заседании избираются председатель Бундестага и его заместители.

Как указано, 26 октября - последний возможный день для первой сессии. Потому что согласно статье 39 Основного закона ФРГ новоизбранный Бундестаг впервые собирается не позднее, чем через 30 дней после выборов.

Парламентские группы будут сформированы в ближайшие дни. Их первая задача - избрать лидеров фракций.

Контекст

Сегодня, 26 сентября, в ФРГ проходят парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.

Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на должность федерального канцлера.

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