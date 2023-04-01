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Перша в цьому році піщана буря в Іраку накрила Багдад

Перша в цьому році піщана буря в Іраку накрила Багдад

Київ • УНН

 • 342198 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У п'ятницю центральну частину Іраку, включно з Багдадом, накрила піщана буря, яка стала першою погодною стихією, що вразила посушливу країну в цьому році. Про це пише AFP, інформує УНН.

Деталі

У 2022 році Ірак пережив більше десятка піщаних бур, безпрецедентну кількість, яку пояснювали опустелюванням.

Іракці, які вийшли на вулицю в п’ятницю вдень, зустріли все більш знайоме охристе небо і нестерпне повітря, характерне для піщаних бур, а журналісти AFP повідомили про значно знижену видимість і плівку пилу, що вкриває автомобілі і будинки.

Під впливом західних вітрів буря перемістилася з провінції Аль-Анбар і до кінця п’ятниці досягла Багдада і провінції Салахеддін.

Місцева влада не змогла надати дані про кількість людей, які потребують медичної допомоги через респіраторні проблеми, пов’язані зі штормом.

Міністр охорони здоров’я Салех аль-Хаснаві наголосив у своїй заяві, що “медичні установи повинні бути приведені в стан готовності”.

Речник міністерства транспорту Майтем ас-Сафі повідомив AFP, що польоти в Ірак і з Іраку “продовжуються в нормальному режимі”.

Доповнення

Минулорічні піщані бурі спричинили перебої в авіасполученні і часті закриття шкіл і офісів. Тисячі людей потрапили до лікарень з респіраторними захворюваннями. Організація Об’єднаних Націй відносить Ірак до п’яти країн світу, найбільш вразливих до наслідків зміни клімату.

Міністерство охорони навколишнього середовища попередило, що країна може пережити “272 пилових дні” на рік, а до 2050 року їх кількість зросте до більш ніж 300.

Амер аль-Джабрі, представник метеорологічного департаменту Іраку, сказав, що бурі є наслідком опустелювання, викликаного “посухою, відсутністю дощів і пересиханням річок”.

Намагаючись пом’якшити цей процес, прем’єр-міністр Мохаммед Шиа ас-Судані в середині березня оголосив про початок кампанії з висадження п’яти мільйонів дерев по всьому Іраку.

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