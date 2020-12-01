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Перша в історії жінка-арбітр в Лізі чемпіонів: визначилися судді гри “Ювентус” — “Динамо”

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Комітет арбітрів УЄФА опублікував суддівські призначення на матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Поєдинок “Ювентус” — “Динамо”, який пройде 2 грудня на “Ювентус Стедіум”, буде обслуговувати суддівська бригада з Франції на чолі з 36-річною Стефані Фраппар. Відзначимо, що для француженки це буде перший матч групового етапу Ліги чемпіонів, крім того, це буде перший поєдинок для жінки в якості рефері в Лізі чемпіонів УЄФА.

Примітно, що Фраппар допомагатимуть її співвітчизники — асистенти Хішам Закрані и Меді Рамуні, четвертий арбітр — Карім Абед.

Зауважимо, “Ювентус” посідає друге місце в турнірній таблиці групи G, набравши дев’ять очок. Туринці вже гарантували собі путівку в плей-офф. “Динамо” (1) знаходиться на третьому місці.

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