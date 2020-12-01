Первая женщина-арбитр в Лиге чемпионов: определились судьи игры “Ювентус” — “Динамо”

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Киев  •  УНН

 • 20632 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Поединок “Ювентус” — “Динамо”, который пройдет 2 декабря на “Ювентус Стэдиум”, будет обслуживать судейская бригада из Франции во главе с 36-летней Стефани Фраппар. Отметим, что для француженки это будет первый матч группового этапа Лиги чемпионов, кроме того, это будет первый поединок для женщины в качестве рефери в Лиге чемпионов УЕФА.

Примечательно, что Фраппар будут помогать ее соотечественники — ассистенты Хишам Закрани и Меди Рамуне, четвертый арбитр — Карим Абед.

Заметим, “Ювентус” занимает второе место в турнирной таблице группы G, набрав девять очков. Туринцы уже гарантировали себе путевку в плей-офф. “Динамо” (1) находится на третьем месте.

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