Первая женщина-арбитр в Лиге чемпионов: определились судьи игры “Ювентус” — “Динамо”
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Поединок “Ювентус” — “Динамо”, который пройдет 2 декабря на “Ювентус Стэдиум”, будет обслуживать судейская бригада из Франции во главе с 36-летней Стефани Фраппар. Отметим, что для француженки это будет первый матч группового этапа Лиги чемпионов, кроме того, это будет первый поединок для женщины в качестве рефери в Лиге чемпионов УЕФА.
Примечательно, что Фраппар будут помогать ее соотечественники — ассистенты Хишам Закрани и Меди Рамуне, четвертый арбитр — Карим Абед.
Заметим, “Ювентус” занимает второе место в турнирной таблице группы G, набрав девять очков. Туринцы уже гарантировали себе путевку в плей-офф. “Динамо” (1) находится на третьем месте.