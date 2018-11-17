Перша представниця України виборола медаль на ЧС U-23 з боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В перший день змагань з жіночої боротьби бронзову нагороду у вазі 59 кг здобула Олена Кремзер, інформує УНН з посиланням на Асоціацію боротьби України.
У першому колі турніру Олена зіграла тільки внічию і лише результативний прийом пізніше дозволив їй стати учасницею наступного етапу, де в чвертьфіналі була переможена казашка (3:2).
В малому фіналі українка впевнено перемогла бронзову призерку молодіжних чемпіонату світу та Панамериканського чемпіонату Бонилло Ромеро з Мексики та замкнула трійку призерок у ваговій категорії до 59 кг.