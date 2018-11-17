Первая представительница Украины завоевала медаль на ЧМ U-23 по борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В первый день соревнований по женской борьбе бронзовую награду в весе 59 кг завоевала Елена Кремзер, информирует УНН со ссылкой на Ассоциацию борьбы Украины.
В первом круге турнира Елена сыграла только вничью и лишь результативный прием позже позволил ей стать участницей следующему этапу, где в четвертьфинале была повержена казашка (3:2).
В малом финале украинка уверенно победила бронзового призера молодежных чемпионата мира и Панамериканского чемпионата Бонилло Ромеро из Мексики и замкнула тройку призеров в весовой категории до 59 кг.