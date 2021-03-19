Переживаємо не найкращі часи: гравець “Шахтаря” прокоментував стан справ у клубі

Деталі

Бразилець визнав важкі часи у клубі, проте виразив впевненість, що усі клуби світу проходять через такі періоди.

Цитата

“Гадаю, в першому таймі ми намагались атакувати досить якісно та забити. Проте не слід забувати, що „Рома“ чудова команда: гравці вміють відмінно оборонятись і змогли нас проконтролювати. Було дуже складно. Ми бігли, змагались, однак, на жаль, зазнали поразки. Це геть не те, чого ми хотіли. Працюємо далі! Дуже важливо виграти чемпіонат.

Проти нас чудово змагаються. І не завжди вдається ухвалювати ідеальні рішення. У цьому слід неодмінно додати. Ми знаємо, що переживаємо свій не найкращий момент. Однак через складні періоди проходять усі команди світу. Зараз це ми. Лише старанна робота великим союзом, родиною, допоможе впоратись із ситуацією”, — підкреслив Майкон.

Відзначимо

Майкон цього сезону відігравав 23 поєдинки за “гірників” у різних турнірах та забив двічі при двох асистах.