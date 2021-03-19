Переживаем не лучшие времена: игрок “Шахтера” прокомментировал положение дел в клубе

Детали

Бразилец признал тяжелые времена в клубе, однако выразил уверенность, что все клубы мира проходят через такие периоды.

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“Думаю, в первом тайме мы пытались атаковать достаточно качественно и забить. Однако не следует забывать, что „Рома“ отличная команда: игроки умеют отлично обороняться и смогли нас проконтролировать. Было очень сложно. Мы бежали, боролись, однако, к сожалению, потерпели поражение. Это совсем не то, чего мы хотели. Работаем дальше! Очень важно выиграть чемпионат.

Против нас прекрасно соревнуются. И не всегда удается принимать идеальные решения. При этом следует обязательно добавить. Мы знаем, что переживаем свой не самый подходящий момент. Однако через сложные периоды проходят все команды мира. Сейчас это мы. Только усердная работа большим союзом, семьей, поможет справиться с ситуацией”, — подчеркнул Майкон.

Отметим

Майкон в этом сезоне играл 23 поединка за “горняков” в различных турнирах и забил дважды при двух ассист.