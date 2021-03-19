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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 34929 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 51522 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105288 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141229 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193770 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192574 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 278195 просмотра

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Переживаем не лучшие времена: игрок “Шахтера” прокомментировал положение дел в клубе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Полузащитник “Шахтера” Майкон в эксклюзивном интервью “Shakhtar News” подытожил ответный матч с “Ромой” в Киеве (1: 2), сообщает УНН.

Детали

Бразилец признал тяжелые времена в клубе, однако выразил уверенность, что все клубы мира проходят через такие периоды.

Цитата

“Думаю, в первом тайме мы пытались атаковать достаточно качественно и забить. Однако не следует забывать, что „Рома“ отличная команда: игроки умеют отлично обороняться и смогли нас проконтролировать. Было очень сложно. Мы бежали, боролись, однако, к сожалению, потерпели поражение. Это совсем не то, чего мы хотели. Работаем дальше! Очень важно выиграть чемпионат.

Против нас прекрасно соревнуются. И не всегда удается принимать идеальные решения. При этом следует обязательно добавить. Мы знаем, что переживаем свой не самый подходящий момент. Однако через сложные периоды проходят все команды мира. Сейчас это мы. Только усердная работа большим союзом, семьей, поможет справиться с ситуацией”, — подчеркнул Майкон.

Отметим

Майкон в этом сезоне играл 23 поединка за “горняков” в различных турнирах и забил дважды при двух ассист.

Украинские Национальные Новости

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