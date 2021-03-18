Перетинати кордон України з ЄС стали рідше: з'явилася свіжа статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Інтенсивність пасажиро-транспортного потоку на західному кордоні України суттєво знизилася - у зв’язку із введенням карантинних обмежень та тимчасовим припиненням функціонування низки пунктів пропуску рік тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Західного регіональне управління Держприкордонслужби.
Деталі
За перші два місяці 2021 року державний кордон в пунктах пропуску Західного регіонального управління перетнули 2 мільйони осіб. Це у 3,1 рази менше, ніж за аналогічний період 2020-го, коли прикордонники оформили понад 6,2 мільйона осіб.
Також, зменшилася кількість і транспортних засобів. За статистикою, у січні-лютому поточного року через державний кордон України прослідували 700 тисяч транспортних засобів. За аналогічний період 2020-го кордон перетнули майже 1,5 мільйона одиниць транспорту. Таким чином, рух транспорту зменшився у 2,1 рази.
"Наразі середньодобовий потік через кордон становить майже 35 тисяч осіб і понад 13 тисяч одиниць транспорту", - вказали прикордонники.
Вищеподана інформація про кількість людей і транспорту, які перетнули західний кордон, охоплює пункти пропуску з країнами ЄС, Білоруссю (в межах Волинської області) та Молдовою (в межах Чернівецької області).
Доповнення
За даними МЗС, для подорожей власників українського паспорта на кінець лютого було відкрито 95 країн світу.