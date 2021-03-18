Пересекать границу Украины с ЕС стали реже: появилась свежая статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Интенсивность пассажиро-транспортного потока на западной границе Украины существенно снизилась - в связи с введением карантинных ограничений и временным прекращением функционирования ряда пунктов пропуска год назад. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Западного регионального управления Госпогранслужбы.
Детали
За первые два месяца 2021 года государственную границу в пунктах пропуска Западного регионального управления пересекли 2 миллиона человек. Это в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2020-го, когда пограничники оформили более 6,2 миллиона человек.
Также, уменьшилось количество и транспортных средств. По статистике, в январе-феврале текущего года через государственную границу Украины последовали 700 тыс. транспортных средств. За аналогичный период 2020-го границу пересекли почти 1,5 миллиона единиц транспорта. Таким образом, движение транспорта уменьшился в 2,1 раза.
"Сейчас среднесуточный поток через границу составляет почти 35 тыс. человек и более 13 тыс. единиц транспорта", - указали пограничники.
Вышеуказанная информация о количестве людей и транспорта, которые пересекли западную границу, охватывает пункты пропуска со странами ЕС, Беларусью (в пределах Волынской области) и Молдовой (в пределах Черновицкой области).
Дополнение
По данным МИД, для путешествий владельцев украинского паспорта на конец февраля было открыто 95 стран мира.