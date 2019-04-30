Переможець регулярного чемпіонату зазнав першої поразки в плей-оф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У стартовому поєдинку півфінального раунду плей-оф Східної конференції НБА "Мілуокі Бакс" приймав гравців "Бостон Селтікс", передає кореспондент УНН.
У середині першої чверті гості захопили лідируючі позиції завдяки влучанням з важких позицій для кидка Кайрі Ірвінга – 10:21. Натомість зірка "Бакс" Яніс Атентокумпо схибив три спроби з гри і вперше вразив кільце лише наприкінці 12-хвилинки.
Феєрія дальніх потраплянь від Міротіча та Мідлтона дозволили господарям вирватися вперед наприкінці половини зустрічі – 46:44. Більш жорсткий захист у виконанні "Селтікс" в третій чверті дозволив їм здійснити два ривки 12:0 і втримати позитивний результат – 112:90.
У складі "кельтів" дабл-дабл оформили Ірвінг – 26 + 11 передач і Хорфорд 20 + 11 пд.
Примітно, що "Мілуокі" стали переможцем регулярного чемпіонату НБА (60 перемог при 22 поразках), а цей програш став першим для команди в даному розіграші плей-оф (перемога у першому раунді над "Детройтом" 4:0).
Зауважимо, що в другій півфінальній серії Сходу "Торонто" веде у "Філадельфії" 1:0.