Перемога над експ'ятою ракеткою світу вивела Костюк у 1/4 фіналу турніру ITF
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. 17-річна киянка Марта Костюк обіграла експ'яту ракетку світу Сару Еррані (251 номер в WTA) на турнірі в іспанській Валенсії, повідомляє УНН.
Українська тенісистка зуміла пробитися до 1/4 фіналу турніру ITF завдяки перемозі над 32-річною італійкою Еррані з рахунком — 6:2, 6:4.
Відзначимо, що за вихід у півфінал наша землячка змагатиметься із 2-ю сіяною, 97 ракеткою світу нідерландкою Аранчою Рус.
Як повідомлялося раніше, Світоліній і Ястремській не вдалося вийти у півфінал змагань WTA у Ухані.