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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Перемога над експ'ятою ракеткою світу вивела Костюк у 1/4 фіналу турніру ITF

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. 17-річна киянка Марта Костюк обіграла експ'яту ракетку світу Сару Еррані (251 номер в WTA) на турнірі в іспанській Валенсії, повідомляє УНН.

Перемога над експ'ятою ракеткою світу вивела Костюк у 1/4 фіналу турніру ITF

Українська тенісистка зуміла пробитися до 1/4 фіналу турніру ITF завдяки перемозі над 32-річною італійкою Еррані з рахунком — 6:2, 6:4.

Відзначимо, що за вихід у півфінал наша землячка змагатиметься із 2-ю сіяною, 97 ракеткою світу нідерландкою Аранчою Рус.

Як повідомлялося раніше, Світоліній і Ястремській не вдалося вийти у півфінал змагань WTA у Ухані.

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