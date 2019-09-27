Победа над экс-пятой ракеткой мира вывела Костюк в 1/4 финала турнира ITF
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. 17-летняя киевлянка Марта Костюк обыграла экс-пятую ракетку мира Сару Эррани (251 номер в WTA) на турнире в испанской Валенсии, сообщает УНН.
Украинская теннисистка сумела пробиться в 1/4 финала турнира ITF благодаря победе над 32-летней итальянкой Эррани со счетом — 6:2, 6:4.
Отметим, что за выход в полуфинал наша землячка соревноваться с 2-й сеяной, 97 ракеткой мира голландка Аранчий Рус.
Как сообщалось ранее, Свитолиной и Ястремскому не удалось выйти в полуфинал соревнований WTA в Ухане.