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Победа над экс-пятой ракеткой мира вывела Костюк в 1/4 финала турнира ITF

Киев • УНН

 • 14564 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. 17-летняя киевлянка Марта Костюк обыграла экс-пятую ракетку мира Сару Эррани (251 номер в WTA) на турнире в испанской Валенсии, сообщает УНН.

Победа над экс-пятой ракеткой мира вывела Костюк в 1/4 финала турнира ITF

Украинская теннисистка сумела пробиться в 1/4 финала турнира ITF благодаря победе над 32-летней итальянкой Эррани со счетом — 6:2, 6:4.

Отметим, что за выход в полуфинал наша землячка соревноваться с 2-й сеяной, 97 ракеткой мира голландка Аранчий Рус.

Как сообщалось ранее, Свитолиной и Ястремскому не удалось выйти в полуфинал соревнований WTA в Ухане.

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