Перемога над експершою ракеткою світу вивела Ястремську у 1/4 фіналу змагань в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Друга ракетка України одеситка Даяна Ястремська вийшла переможницею з матчу другого кола турніру "Прем'єр" в Аделаїді (Австралія), передає УНН.
Даяна Ястремська вийшла на центральний корт Аделаїди першим запуском проти дев’ятої сіяної, експершої ракетки світу Ангелік Кербер.
Одеситка впевнено виграла перший сет — 6:3, повела — 2:0 у другому, і німкеня відмовилася від продовження матчу, який тривав близько 45 хвилин.
Додамо, у чвертьфіналі Ястремська зіграє з хорваткою Донною Донна Векич (20 в рейтингу WTA).