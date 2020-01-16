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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Победа над экс-первой ракеткой мира вывела Ястремскую в 1/4 финала соревнований в Австралии

Киев • УНН

 • 11684 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Вторая ракетка Украины одесситка Даяна Ястремская вышла победительницей из матча второго круга турнира "Премьер" в Аделаиде (Австралия), передает УНН.

Победа над экс-первой ракеткой мира вывела Ястремскую в 1/4 финала соревнований в Австралии

Даяна Ястремская вышла на центральный корт Аделаиды первым запуском против девяти сеяной, експершои ракетки мира Кербер.

Одесситка уверенно выиграла первый сет — 6:3, повела — 2:0 во втором, и немка отказалась от продолжения матча, который длился около 45 минут.

Добавим, в четвертьфинале Ястремская сыграет с хорваткой Донной Векич (20 в рейтинге WTA).

Украинские Национальные Новости

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