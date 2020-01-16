Победа над экс-первой ракеткой мира вывела Ястремскую в 1/4 финала соревнований в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Вторая ракетка Украины одесситка Даяна Ястремская вышла победительницей из матча второго круга турнира "Премьер" в Аделаиде (Австралия), передает УНН.
Даяна Ястремская вышла на центральный корт Аделаиды первым запуском против девяти сеяной, експершои ракетки мира Кербер.
Одесситка уверенно выиграла первый сет — 6:3, повела — 2:0 во втором, и немка отказалась от продолжения матча, который длился около 45 минут.
Добавим, в четвертьфинале Ястремская сыграет с хорваткой Донной Векич (20 в рейтинге WTA).