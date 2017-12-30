Перекладач Гройсмана планував втекти з України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підозрюваний у державній зраді перекладач Станіслав Єжов збирався залишити територію України. Про це він заявив в інтерв’ю одному з телеканалів, передає УНН.
Говорячи про затримання Єжова, очільник уряду зазначив, що СБУ протягом півроку шукала “джерело витоку інформації”.
“Півроку ми шукали джерело витоку інформації і лише кілька тижнів тому стало відомо, хто це”, — зазначив Гройсман.
За його словами, Єжова затримали оскільки “за наявною у СБУ інформацією він збирався залишити Україну”.
Прем’єр додав, що здивований затриманням Єжова “під камери”, оскільки “на задньому дворі уряду чекала машина”. Однак він ухилився від відповіді на питання, кому вигідно робити затримання Єжова публічним.
Як повідомляв УНН, у СБУ прокоментували затримання перекладача Гройсмана.