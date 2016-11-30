Перехід від радянської до європейської прокуратури триває – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко зазначив, що наразі триває процес переходу від радянської до європейської прокуратури. Про це він заявив під час привітання працівників Генеральної прокуратури України з професійним святом, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Зазначається, що Глава держави зауважив, що процес змін у структурі, яка своїми корінням сягала ще ранньої радянської епохи, починався важко.
"… крок за кроком, рух за рухом, дія за дією – ми спільними зусиллями розкрутили маховик змін у вашому відомстві (прокуратурі - ред.). Процес далекий поки що від завершення, перехід від радянської до європейської прокуратури все ще триває, але прогрес – очевидний", - зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко наголосив на неприпустимості поділу правоохоронних органів на “хороші нові” і “погані старі”, бо така конфліктність в наступі на корупцію обов’язково утворить лазівки, якими скористаються корупціонери.