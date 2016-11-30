Перехід від радянської до європейської прокуратури триває – Президент

Зазначається, що Глава держави зауважив, що процес змін у структурі, яка своїми корінням сягала ще ранньої радянської епохи, починався важко.

"… крок за кроком, рух за рухом, дія за дією – ми спільними зусиллями розкрутили маховик змін у вашому відомстві (прокуратурі - ред.). Процес далекий поки що від завершення, перехід від радянської до європейської прокуратури все ще триває, але прогрес – очевидний", - зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко наголосив на неприпустимості поділу правоохоронних органів на “хороші нові” і “погані старі”, бо така конфліктність в наступі на корупцію обов’язково утворить лазівки, якими скористаються корупціонери.