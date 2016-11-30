Переход от советской к европейской прокуратуре продолжается - Президент

Отмечается, что Глава государства отметил, что процесс изменений в структуре, которая своими корнями достигала еще ранней советской эпохи, начинался трудно.

"...Шаг за шагом, движение за движением, действие за действием - мы совместными усилиями раскрутили маховик изменений в вашем ведомстве (прокуратуре - ред.). Процесс далек пока от завершения, переход от советской к европейской прокуратуре все еще продолжается, но прогресс - очевиден", - отметил П.Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко отметил недопустимость разделения правоохранительных органов на "хорошие новые" и "плохие старые", так как такая конфликтность в наступлении на коррупцию обязательно образует лазейки, которыми воспользуются коррупционеры.