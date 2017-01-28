Переговори Д.Трампа і В.Путіна тривали 40 хвилин
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Телефонні переговори президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна завершились. Про це у Twitter написав росыйський журналыст Дмитро Смірнов, передає УНН.
"Завершився розмова Путіна і Трампа: 40 хвилин говорили президенти Росії і США", - написав Д.Смірнов.
Завершился разговор Путина и Трампа: 40 минут говорили президенты России и США pic.twitter.com/Lx1TjDbRkG— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 января 2017 г.
Нагадаємо, як повідомив речник Білого дому, перемовини президента США із А.Меркель тривала 45 хвилин.
Крім того, Д.Трамп уже провів розмову із прем'єром Японії Сіндзо Абе і запросив останнього відвідати Білий дім 10 лютого.