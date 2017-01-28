Переговоры Д.Трампа и В.Путина продолжались 40 минут
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина завершились. Об этом в Twitter написал российский журналист Дмитрий Смирнов, передает УНН.
"Завершился разговор Путина и Трампа: 40 минут говорили президенты России и США", - написал Д.Смирнов.
Завершился разговор Путина и Трампа: 40 минут говорили президенты России и США pic.twitter.com/Lx1TjDbRkG- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 28 января 2017 г.
Напомним, как сообщил пресс-секретарь Белого дома, переговоры президента США с А.Меркель продолжались 45 минут.
Кроме того, Д.Трамп уже провел разговор с премьером Японии Синдзо Абэ и пригласил последнего посетить Белый дом 10 февраля.