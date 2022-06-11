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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 48277 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Перед візитом в Україну президент Єврокомісії зустрілася з Папою Римським

Перед візитом в Україну президент Єврокомісії зустрілася з Папою Римським

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. У п’ятницю, 10 червня, Папа Франциск прийняв на аудієнції президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Про це УНН повідомляє з посиланням на новини Ватикана.

Деталі

Повідомляється, що розмова зі Святішим Отцем була присвячена таким темам, як війна в Україні, кліматичні зміни та екостала архітектура.

Президент Єврокомісії також зустрілася Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном і Секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером.

Під час переговорів у Державному Секретаріаті йшлося про двосторонні стосунки та про спільні зусилля з метою покласти край війні в Україні, присвятивши окрему увагу гуманітарним аспектам і продовольчим наслідкам затягування конфлікту. Крім того, обговорено висновки Конференції про майбутнє Європи та їхні наслідки для майбутнього укладу Європейського Союзу.

Нагадаємо

Сьогодні, 11 червня, Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва. Очікується, що вона обговорить з президентом Володимиром Зеленським просування на шляху до вступу України в ЄС.

Українські Національні Новини

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