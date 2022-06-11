Перед візитом в Україну президент Єврокомісії зустрілася з Папою Римським
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У п’ятницю, 10 червня, Папа Франциск прийняв на аудієнції президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Про це УНН повідомляє з посиланням на новини Ватикана.
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Повідомляється, що розмова зі Святішим Отцем була присвячена таким темам, як війна в Україні, кліматичні зміни та екостала архітектура.
Президент Єврокомісії також зустрілася Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном і Секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером.
Під час переговорів у Державному Секретаріаті йшлося про двосторонні стосунки та про спільні зусилля з метою покласти край війні в Україні, присвятивши окрему увагу гуманітарним аспектам і продовольчим наслідкам затягування конфлікту. Крім того, обговорено висновки Конференції про майбутнє Європи та їхні наслідки для майбутнього укладу Європейського Союзу.
Нагадаємо
Сьогодні, 11 червня, Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва. Очікується, що вона обговорить з президентом Володимиром Зеленським просування на шляху до вступу України в ЄС.