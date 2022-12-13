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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Пентагон: США не бачать ознак потрапляння зброї в Україні не в ті руки

Пентагон: США не бачать ознак потрапляння зброї в Україні не в ті руки

Київ • УНН

 • 518094 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. США не виявили ознак того, що зброя, яка постачається Україні як військова допомога для протистояння повномасштабному російському вторгненню, використовується не за призначенням. Про це заявив речник Пентагону Патрик Райдер, пише УНН.

Цитата

“У нас, станом на зараз, немає жодної достовірної інформації, яка б вказувала про те, чи були випадки перенаправлення допомоги Україні в незаконних цілях. І, я гадаю, результати на полі бою в цьому випадку говорять самі за себе”, — сказав Райдер на брифінгу.

“Ми й далі спостерігаємо, що українці беруть спроможності, які їм постачають США та міжнародна спільнота, й використовують їх украй ефективно для захисту своєї держави й відвоюванні суверенної території”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США допрацьовують плани щодо відправки систем Patriot до України - CNN

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