Пекін накрила піщана буря: аеропорти скасували понад 420 рейсів

Що відомо

За даними агентства, в столичному аеропорту Пекіна сьогодні заплановано 1 141 рейс, 247 з цього числа скасовано. В аеропорту Дасін заплановано 846 рейсів, з них 181 було скасовано.

Піщана буря обрушилася на Пекін в понеділок вранці. Концентрація дрібних твердих частинок в деяких районах столиці перевищила 8 тис. мікрограмів на кубічний метр, що в 160 разів перевищує максимально допустиму норму Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), встановлену на рівні 50 мікрограмів/кубометр.

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Деталі

Піщана буря призвела до пробок на дорогах, видимість в місті не перевищує 1 тис. м. Влада Пекіна оголосила жовтий рівень небезпеки у зв’язку з пилової бурею, рекомендували скасувати заходи на відкритому повітрі, а також без крайньої необхідності не виходити на вулицю.

Згідно з прогнозами метеорологів, буря триватиме до ранку вівторка.