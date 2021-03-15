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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 34439 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Пекин накрыла песчаная буря: аэропорты отменили более 420 рейсов

Пекин накрыла песчаная буря: аэропорты отменили более 420 рейсов

Киев  •  УНН

 • 17332 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Столичный аэропорт Пекина (Шоуду) и международный аэропорт Дасин в понедельник отменили 428 рейсов из-за обрушившейся на город песчаной бури. Об этом сообщил информационный портал PanPay, передает УНН.

Что известно

По данным агентства, в столичном аэропорту Пекина сегодня запланирован 1141 рейс, 247 из этого числа отменено. В аэропорту Дасин запланировано 846 рейсов, из них 181 было отменено.

Песчаная буря обрушилась на Пекин в понедельник утром. Концентрация мелких твердых частиц в некоторых районах столицы превысило 8 тыс. микрограммов на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр.

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Детали

Песчаная буря привела к пробкам на дорогах, видимость в городе не превышает 1 тыс. м. Власти Пекина объявили желтый уровень опасности в связи с пылевой бурей, рекомендовали отменить мероприятия на открытом воздухе, а также без крайней необходимости не выходить на улицу.

Согласно прогнозам метеорологов, буря продлится до утра вторника.

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