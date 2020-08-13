Печерський суд прийняв позов ІА УНН до Петра Порошенка

ІА УНН у своєму позові про захист ділової репутації вимагає спростування недостовірної інформації, поширеної Петром Порошенком.

6 липня в програмі “Свобода слова” Петро Порошенко публічно заявив: “Пані Верещук продемонструвала мені сайт, який належить до видатного діяча тодішньої Партії Регіонів, а зараз ОПЗЖ, УНН, пан Льовочкін”.

ІА УНН заявляє та вказує на це у своєму позові, що ця інформація є недостовірною та порушує право на недоторканість ділової репутації, не відповідає дійсності та є негативною.

“За своєю формою та змістом ця інформація носить образливий, зневажливий, негативно-звинувачувальний характер, тому, окрім іншого, принижує ділову репутацію Інформаційного агентства УНН, яка становить для нього, як Інформаційного агентства, досить відомого, успішного, незалежного, найвищу цінність, оскільки мають суттєве та принципове значення для подальшої діяльності.

Враховуючи зазначене вище, УНН звертається до суду з цим позовом для захисту своїх прав від протиправних посягань Відповідачів”, — йдеться у позовній заяві.

“Печерський суд прийняв до розгляду наш позов до генія брехні та словоблуддя Петра Порошенка.

Розумію, що у нього не вистачить сміливості самостійно прийти в суд, і він пришле адвокатів, але знаю точно: правда на нашій стороні, а на його, як завжди, брехня і омана”, — прокоментувала ситуацію директор та засновник агентства УНН Уляна Лозан.

Заявляємо, що ІА УНН ніколи не належало та не належатиме жодному політику чи бізнесмену, а будь-які заяви про таку приналежність агентства є брехливими та образливими, а отже будуть оскаржуватися у суді.