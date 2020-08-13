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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 78374 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 101254 просмотра

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4 марта, 13:25 • 106799 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126705 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101055 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101895 просмотра

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Печерский суд принял иск ИА УНН к Петру Порошенко

Печерский суд принял иск ИА УНН к Петру Порошенко

Киев  •  УНН

 • 53991 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Печерский районный суд Киева принял к рассмотрению иск Информационного агентства УНН к Президенту Украины (2014 - 19 гг.), народному депутату Петра Порошенко.

ИА УНН в своем иске о защите деловой репутации требует опровержения недостоверной информации, распространенной Петром Порошенко.

6 июля в программе "Свобода слова" Петр Порошенко публично заявил: "Госпожа Верещук продемонстрировала мне сайт, который относится к выдающемуся деятелю тогдашней Партии Регионов, а сейчас ОПЗЖ, УНН, господин Левочкин".

ИА УНН заявляет и указывает на это в своем иске, что эта информация является недостоверной и нарушает право на неприкосновенность деловой репутации, не соответствует действительности и является отрицательной.

"По своей форме и содержанию эта информация носит оскорбительный, пренебрежительный, негативно-обвинительный характер, поэтому, помимо прочего, унижает деловую репутацию Информационного агентства УНН, которая составляет для него, как Информационного агентства, достаточно известного, успешного, независимого, высшую ценность, поскольку имеют существенное и принципиальное значение для дальнейшей деятельности.

Учитывая вышесказанное, УНН обращается в суд с настоящим иском для защиты своих прав от противоправных посягательств Ответчиков", - говорится в исковом заявлении.

"Печерский суд принял к рассмотрению наш иск к гению лжи и словоблудия Петру Порошенко.

Понимаю, что у него не хватит смелости самостоятельно прийти в суд, и он пришлет адвокатов, но знаю точно: правда на нашей стороне, а на его, как всегда, ложь и обман", - прокомментировала ситуацию директор и основатель агентства УНН Ульяна Лозан.

Заявляем, что ИА УНН никогда не принадлежало и не будет принадлежать ни одному политику или бизнесмену, а любые заявления о такой принадлежности агентства являются лживыми и оскорбительными, а следовательно будут оспариваться в суде.

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