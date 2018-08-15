Павелко привітав "Динамо" з виходом у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко після перемоги "Динамо" над "Славією" привітав київський клуб із виходом у раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це він написав на власній Facebook сторінці, передає УНН.
"Динамо Київ" у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА! Прекрасний матч, дуже цікавий футбол і, найголовніше, необхідний результат - 2:0 в рідних стінах! Вітаю вірних уболівальників клубу, футболістів, тренерський штаб і керівництво ФК "Динамо Київ" з перемогою, яка ще на один крок наблизила команду до групового етапу Ліги чемпіонів!" – зазначив Павелко у дописі.
Нагадаємо, "Динамо" перемогло "Славію" (2:0) у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та вийшло на "Аякс" в плей-офф кваліфікації турніру.
Також нагадаємо, що за підсумками матчу президент ФК "Славія" звернувся до УЄФА із вимогою відставки Григорія Суркіса з посади віце-президента. На переконання чеського функціонера судійство матчу було не об’єктивним.