Павелко поздравил "Динамо" с выходом в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко после победы "Динамо" над "Славией" поздравил киевский клуб с выходом в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом он написал на своей Facebook странице, передает УНН.
"Динамо Киев" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА! Прекрасный матч, очень интересный футбол и, самое главное, необходимый результат - 2: 0 в родных стенах! Приветствую верных болельщиков клуба, футболистов, тренерский штаб и руководство ФК "Динамо Киев" с победой, которая еще на один шаг приблизила команду в групповой этап Лиги чемпионов!"- отметил Павелко в заметке.
Напомним, "Динамо" победило "Славию" (2:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышло на "Аякс" в плей-офф квалификации турнира.
Также напомним, что по итогам матча президент ФК "Славия" обратился в УЕФА с требованием отставки Григория Суркиса с поста вице-президента. По мнению чешского функционера судейство матча было не объективным.