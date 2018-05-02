Патрульна поліція Києва інформуватиме водіїв про затори на дорогах

"В той час як більшість киян відпочивали на довгих вихідних ми тестували надзвичайно корисний інструмент для допомоги вам на дорозі. Мова про WazeТак, це навігатор на платформі Google, яким вже користується дуже багато водіїв", - написав Зозуля.



Він зазначив, що за участі патрульної поліції, відображення ситуації на дорогах (інформація про ДТП, затори, ремонти, перекриття) стане ще актуальнішим та допоможе всюди прибувати вчасно та уникати ускладнень на дорозі.

"Коротко поясню про що це. Коли в якійсь точці Києва трапляється ДТП - ми всі розуміємо що воно може спричинити затор, який в свою чергу і збільшить час прибуття на нього поліцейських (так не всі дтп є проблемними з цієї точки зору, але ми знаємо місця де це утворить коллапс). Завдяки Kyiv Smart City ми можемо одразу побачити рельну ситуацію в цьому місці, а наші оператори маючи розширені права в Waze виставлять перекриття необхідної ділянки дороги", - зазначив Зозуля.



Тобто, пояснив він, ті хто їздить Києвом за допомогою Google Maps чи Waze вже побудують свій маршрут іншими вулицями, що в свою чергу зменшить вірогідність утворення затору.



За його словами, поліція, яка першою знатиме про перекриття доріг в Києві (як через ремонтні роботи, так і через заплановані\не заплановані заходи) буде все це відображати для зручності водіїв.

Водночас представник столичної поліції зауважив, що важливим моментом роботи нової сповіщувальної системи стане можливість водіїв ставити відмітки в Waze про пошкодження на дорогах.



"Це допоможе нам швидше реагувати на ці явища, та допомагати нашим колегам із Комунального корпорації "Київавтодор" їх ремонтувати", - зазначив Зозуля.