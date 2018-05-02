Патрульная полиция Киева будет информировать водителей о пробках на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Патрульная полиция Киева с помощью электронной системы Waze будет информировать водителей о транспортной ситуации на дорогах столицы. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, передает УНН.
"В то время как большинство киевлян отдыхали на длинных выходных мы тестировали чрезвычайно полезный инструмент для помощи вам на дороге. Речь о WazeТак, это навигатор на платформе Google, которым уже пользуется очень много водителей", - написал Зозуля.
Он отметил, что при участии патрульной полиции, отражение ситуации на дорогах (информация о ДТП, пробки, ремонты, перекрытия) станет еще более актуальным и поможет везде прибывать вовремя и избегать осложнений на дороге.
"Коротко объясню о чем это. Когда в какой-то точке Киева случается ДТП - мы все понимаем, что оно может вызвать затор, который в свою очередь и увеличит время прибытия на него полицейских (да не все ДТП являются проблемными с этой точки зрения, но мы знаем места где это образует коллапс). Благодаря Kyiv Smart City мы можем сразу увидеть рельну ситуацию в этом месте, а наши операторы имея расширенные права в Waze выставят перекрытия необходимого участка дороги ", - отметил Зозуля.
То есть, пояснил он, те кто ездит по Киеву с помощью Google Maps или Waze уже построят свой маршрут другими улицами, в свою очередь уменьшит вероятность образования затора.
По его словам, полиция, которая первой узнает о перекрытии дорог в Киеве (как за ремонтных работ, так и из-за запланированных\не запланированы мероприятия) будет все это отображать для удобства водителей.
Вместе с тем представитель столичной полиции отметил, что важным моментом работы новой оповестительной системы станет возможность водителей ставить отметки в Waze о повреждениях на дорогах.
"Это поможет нам быстрее реагировать на эти явления, и помогать нашим коллегам из коммунального корпорации "Киевавтодор" их ремонтировать", - отметил Зозуля.