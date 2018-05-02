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Патрульная полиция Киева будет информировать водителей о пробках на дорогах

Киев • УНН

 • 10745 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Патрульная полиция Киева с помощью электронной системы Waze будет информировать водителей о транспортной ситуации на дорогах столицы. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, передает УНН.

Патрульная полиция Киева будет информировать водителей о пробках на дорогах

"В то время как большинство киевлян отдыхали на длинных выходных мы тестировали чрезвычайно полезный инструмент для помощи вам на дороге. Речь о WazeТак, это навигатор на платформе Google, которым уже пользуется очень много водителей", - написал Зозуля.

Он отметил, что при участии патрульной полиции, отражение ситуации на дорогах (информация о ДТП, пробки, ремонты, перекрытия) станет еще более актуальным и поможет везде прибывать вовремя и избегать осложнений на дороге.

"Коротко объясню о чем это. Когда в какой-то точке Киева случается ДТП - мы все понимаем, что оно может вызвать затор, который в свою очередь и увеличит время прибытия на него полицейских (да не все ДТП являются проблемными с этой точки зрения, но мы знаем места где это образует коллапс). Благодаря Kyiv Smart City мы можем сразу увидеть рельну ситуацию в этом месте, а наши операторы имея расширенные права в Waze выставят перекрытия необходимого участка дороги ", - отметил Зозуля.

То есть, пояснил он, те кто ездит по Киеву с помощью Google Maps или Waze уже построят свой маршрут другими улицами, в свою очередь уменьшит вероятность образования затора.

По его словам, полиция, которая первой узнает о перекрытии дорог в Киеве (как за ремонтных работ, так и из-за запланированных\не запланированы мероприятия) будет все это отображать для удобства водителей.

Вместе с тем представитель столичной полиции отметил, что важным моментом работы новой оповестительной системы станет возможность водителей ставить отметки в Waze о повреждениях на дорогах.

"Это поможет нам быстрее реагировать на эти явления, и помогать нашим коллегам из коммунального корпорации "Киевавтодор" их ремонтировать", - отметил Зозуля.

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