Парубій запропонував США створити центр протидії гібридним загрозам РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій запропонував США створити у Балто-Чорноморському регіоні Міжнародний центр протидії російським гібридним загрозам. Про це спікер українського парламенту написав в мережі Facebook, передає УНН.
“Запропонував американським союзникам створити у Балто-Чорноморському регіоні Міжнародний центр протидії російським гібридним загрозам”, — йдеться у повідомлені
Крім того, спікер українського парламенту додав, що комітет у закордонних справах Палати Представників США схвалив резолюцію про підтримку територіальної цілісності і незалежності Грузії, Молдови і України.
Нагадаємо, спікер українського парламенту Андрій Парубій сподівається, Конгрес США цього року ухвалить резолюцію щодо визначення Голодомору.