Парубій запропонував США створити центр протидії гібридним загрозам РФ

“Запропонував американським союзникам створити у Балто-Чорноморському регіоні Міжнародний центр протидії російським гібридним загрозам”, — йдеться у повідомлені

Крім того, спікер українського парламенту додав, що комітет у закордонних справах Палати Представників США схвалив резолюцію про підтримку територіальної цілісності і незалежності Грузії, Молдови і України.

Нагадаємо, спікер українського парламенту Андрій Парубій сподівається, Конгрес США цього року ухвалить резолюцію щодо визначення Голодомору.