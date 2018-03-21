Парубій закликав ЄС ввести санкції щодо причетних до "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав ЄС ввести санкції щодо причетних до будівництва російського газогону "Північний потік-2". Про це з посиланням на прес-службу ВР передає УНН.
"Ми високо цінуємо підтримку України американськими союзниками і закликаємо інші країни також запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газогону "Північний потік-2", - заявив А.Парубій.
Він нагадав, що два тижні тому спікери п’яти парламентів - Литви, Польщі, України, Латвії та Молдови - підписали спільний лист про недопустимість проекту, який є загрозою для енергетичної безпеки України.
А.Парубій наголосив, що "дуже важливо, що наш голос був почутий", і зазначив, що сьогодні представник держдепу США заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві газогону "Північний потік-2", можуть потрапити під санкції.
Голова парламенту підкреслив, що він "високо цінує підтримку України американськими союзниками і закликає інші країни, насамперед країни ЄС, також запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві цього газогону".
Нагадаємо, у держдепартаменті США попередили компанії, які прагнуть співпрацювати з енергетичним сектором РФ, зокрема, будувати газопровід "Північний потік-2", про загрозу запровадження проти них санкцій.