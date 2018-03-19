Парубій хоче закріпити в законі недопуск до Ради, Президента і в Кабмін людей зі зброєю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій і група народних депутатів зареєстрували у парламенті проект змін до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", щодо заборони допуску до будівель органів державної влади осіб зі зброєю, в тому числі вогнепальною, та вибухівкою. Про це повідомляється на сайті ВР, передає УНН.

Проект закону про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" внесено у ВР під №8155 від 19 березня.

"З метою посилення безпеки пропонується передбачити, що до будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, а також особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами, отруйними і сильнодіючими речовинами", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.

При цьому зазначаєтьсЯ, що суб’єктам, уповноваженим здійснювати заходи з державної охорони, надаються відповідні повноваження, що дозволять належно забезпечувати зазначений режим безпеки для органів державної влади України.

Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що нардеп Н.Савченко планувала теракт в парламенті.

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