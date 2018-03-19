Парубий хочет закрепить в законе недопуск в Раду, Кабмин и к Президенту людей с оружием

Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" внесены в ВР под №8155 от 19 марта.

"С целью усиления безопасности предлагается предусмотреть, что в здания, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, а также в здания, где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами", - говорится в пояснительной записке к проекту.

При этом отмечается, что субъектам, уполномоченным осуществлять меры по государственной охране, предоставляются соответствующие полномочия, которые позволят должным обеспечивать указанный режим безопасности для органов государственной власти Украины.

Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что нардеп Н.Савченко планировала теракт в парламенте.