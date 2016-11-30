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Парламент Південної Кореї може проголосувати за імпічмент президента 2 грудня - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Голосування у парламенті Південної Кореї щодо імпічменту президента Пак Кин Хє може відбутися вже цієї п'ятниці, 2 грудня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Парламент Південної Кореї може проголосувати за імпічмент президента 2 грудня - ЗМІ

Президента Південної Кореї Пак Кин Хє у середу призначила спеціального прокурора, який очолить незалежне розслідування корупційного скандалу, у причетності до якого її підозрюють, повідомили у відомстві глави держави. Кандидатуру спеціального прокурора запропонувала опозиція Південної Кореї.

"Опозиція продовжує домагатися президентської відставки. Голосування у парламенті щодо імпічменту Пак Кин Хє може відбутися вже цієї п'ятниці, 2 грудня", - йдеться у повідомленні.

Утім, для того, щоб ухвалити відповідне рішення, потрібні голоси двох третин депутатів, тож без підтримки правлячої партії Saenuri це не вдасться.

Напередодні президент Південної Кореї заявила, що готова піти у відставку, але хоче, щоб парламент ухвалив рішення про її політичне майбутнє. Пак Кин Хє сказала, що може подати у відставку, як тільки будуть підготовані заходи, які забезпечуватимуть процес передачі влади без виникнення владного вакууму та урядового хаосу. Скандал довкола ймовірної причетності глави держави Пак Кин Хє до корупції продовжує набирає обертів. У центрі скандалу перебуває близька подруга глави держави Цой Сун Сіль.

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