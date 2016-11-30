Парламент Южной Кореи может проголосовать за импичмент президента 2 декабря - СМИ

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе в среду назначила специального прокурора, который возглавит независимое расследование коррупционного скандала, в причастности к которому ее подозревают, сообщили в ведомстве главы государства. Кандидатуру специального прокурора предложила оппозиция Южной Кореи.

"Оппозиция продолжает добиваться президентской отставки. Голосование в парламенте по импичменту Пак Кын Хе может произойти уже в эту пятницу, 2 декабря", - говорится в сообщении.

Впрочем, для того, чтобы принять соответствующее решение, нужны голоса двух третей депутатов, поэтому без поддержки правящей партии Saenuri это не удастся.

Накануне президент Южной Кореи заявила, что готова уйти в отставку, но хочет, чтобы парламент принял решение о ее политическом будущем. Пак Кын Хе сказала, что может подать в отставку, как только будут подготовлены мероприятия, которые будут обеспечивать процесс передачи власти без возникновения властного вакуума и правительственного хаоса. Скандал вокруг возможной причастности главы государства Пак Кын Хе к коррупции продолжает набирает обороты. В центре скандала находится близкая подруга главы государства Цой Сун Силь.